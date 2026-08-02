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Общество

МИД РФ прокомментировал слухи о запрете на получение загранпаспорта через МФЦ

МИД опроверг слухи об отмене оформления загранпаспортов через МФЦ
Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

МИД России опроверг появившуюся в социальных сетях информацию о том, что после вступления в силу новых административных регламентов россияне больше не смогут оформлять заграничные паспорта через многофункциональные центры. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на дипломатическое ведомство.

В ведомстве пояснили, что изменения касаются исключительно граждан, которые направляются в зарубежные служебные командировки от организаций, зарегистрированных в МИД России, и оформляют документы через министерство. Для остальных россиян порядок оформления документов не изменился. Как и прежде, загранпаспорт можно оформить через территориальные подразделения МВД, портал госуслуг или МФЦ.

«Новые административные регламенты МИД России, вступившие в силу 26 июля, регулируют порядок выдачи заграничных паспортов только этой категории граждан», — сообщили в министерстве.

До этого в сети появились сообщения о якобы запрете оформления загранпаспортов через многофункциональные центры. Поводом стали опубликованные приказы МИД, в которых говорилось, что получение документов через МФЦ не предусмотрено. В министерстве подчеркнули, что эти положения относятся только к услугам, оказываемым самим МИД, и не распространяются на общий порядок оформления загранпаспортов.

До этого в МВД РФ опровергли информацию о том, что многие жители Москвы не могут получить заграничные паспорта из-за нехватки мест для записи. В ведомстве добавили, что с января по июнь 2026 года более 400 тысяч российских граждан оформили для себя такие паспорта для возможности выехать за границу.

Ранее россиянка из-за ошибки в загранпаспорте лишилась отпуска и засудила МВД РФ.

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