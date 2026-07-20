В МВД опровергли информацию о проблемах с загранпаспортами

Сведения о том, что многие жители Москвы не могут получить заграничные паспорта из-за нехватки мест для записи, не соответствует действительности. Об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка министерства внутренних дел России.

Там же добавили, что с января по июнь 2026 года более 400 тысяч российских граждан оформили для себя такие паспорта для возможности выехать за границу. При этом уровень удовлетворенности качеством государственной услуги по биометрическим паспортам сроком на 10 лет составила 97,3%, по паспортам со сроком действия 5 лет — 97,5%.

В МВД подчеркнули, что гражданам не отказывают в приеме заявлений о выдаче загранпаспортов.

Данная госуслуга является одной из самых популярных как у жителей Москвы, так и у гостей столицы, в связи с чем загруженность подразделений, особенно весной и летом, остается достаточно высокой, уточнили в ведомстве.

Оформить заявление на получение загранпаспорта можно на портале «Госуслуги» или напрямую в МФЦ.

Ранее россиянка из-за ошибки в загранпаспорте лишилась отпуска и засудила МВД РФ.