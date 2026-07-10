Россиянка из-за ошибки в загранпаспорте лишилась отпуска и засудила МВД РФ

Россиянка взыскала с МВД РФ почти 300 тысяч рублей за ошибку в загранпаспорте

Россиянка засудила министерство внутренних дел РФ за ошибку в загранпаспорте, из-за которой она лишилась отпуска в Таиланде. Об этом пишет РИА Новости.

По информации агентства, неприятный инцидент произошел с жительницей Приморского края. Женщине выдали загранпаспорт с технической ошибкой в машиночитаемой строке. Неточность обнаружили сотрудники пограничного контроля Таиланда. Россиянка прилетела в азиатскую страну вместе с несовершеннолетним сыном.

Загранпаспорт с ошибкой аннулировали, а его владелицу поместили в камеру временного содержания. Ребенка проводили в отель, на за это пришлось доплатить.

Женщина, пытаясь решить проблему, связывалась с посольством РФ в Таиланде и туристической фирмой. Однако отдохнуть ей так и не удалось, спустя продолжительное время россиянка вместе с сыном вернулась в родную страну. При этом ей самой пришлось оплатить перелет.

На фоне произошедшего жительница Приморского края подала иск в суд против МВД РФ, потребовав компенсацию. В итоге инстанция обязала ведомство выплатить 298,4 тыс. рублей. Министерство пыталось оспорить решение, однако Приморский краевой суд оставил его без изменений.

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