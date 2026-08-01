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Общество

Появилась версия о дистанционном подрыве бомбы в центре Москвы

Ъ: бомбу, взорвавшуюся в центре Москвы, могли подорвать дистанционно
Кирилл Зыков/РИА Новости

Самодельное взрывное устройство (СВУ), причиной которого был взрыв на Кудринской площади возле ресторана Balzi Rossi, могло быть подорвано дистанционно. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.

«По одной из версий, на подступах к заведению охранник остановил женщину, которая доставляла гостям коробку. Она сообщила, что в ней подарок, но охранник, заподозрив неладное, решил ее досмотреть. В этот момент и прогремел взрыв. Очевидно, бомбу подорвали дистанционно», — рассказал собеседник издания.

Источник добавил, что в результате подрыва СВУ погибла курьер и остановивший ее охранник. Сила взрыва была эквивалентна килограмму тротила, а само устройство было заряжено металлическими шариками, из-за чего и пострадали люди, находившиеся на веранде ресторана. Один из посетителей погиб.

«Курьера же буквально разорвало на части. Ее руку нашли на дороге метрах в 15 от места подрыва», — заключил собеседник издания.

Инцидент, о котором идет речь, произошел возле ресторана Balzi Rossi на Кудринской площади 1 августа. Согласно данным Telegram-канала 112, ресторан был закрыт для проведения частного мероприятия: в заведении проходила свадьба, на которую были приглашены около 50 человек.

В Национальном антитеррористическом комитете (НАК) сообщили, что причиной взрыва стало самодельное взрывное устройство. Среди погибших охранник, который пытался задержать женщину, подозреваемую в попытке проноса взрывного устройства. Она тоже погибла. Кроме них, скончался один из посетителей.

Также в НАК сообщили, что число пострадавших увеличилось до 21 человека.

Ранее был опубликован список пострадавших при взрыве в ресторане Balzi Rossi.

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