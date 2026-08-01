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Общество

Пытавшаяся пронести СВУ в ресторан на Кудринской площади женщина погибла

НАК: охранник, не допустивший проход неизвестной в ресторан в Москве, погиб

Один из трех погибших при взрыве в столичном ресторане Balzi Rossi на Кудринской площади — охранник, который не пустил в заведение женщину с взрывным устройством. Неизвестная также погибла, сообщили в Национальный антитеррористический комитет (НАК), передает ТАСС.

«1 августа 2026 года в 19:55 мск в Москве в ресторане на Кудринской площади произошел подрыв самодельного взрывного устройства, в результате которого погибли три человека: охранник, не допустивший проход в помещение ресторана неизвестной, подозреваемой в попытке проноса взрывного устройства, сама неизвестная и один из посетителей», — сообщили в комитете.

В НАК добавили, что в настоящее время проводятся необходимые оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия. Идет установление всех обстоятельств произошедшего.

Инцидент, о котором идет речь, произошел в ресторане Balzi Rossi на Кудринской площади 1 августа. Согласно данным Telegram-канала 112, ресторан был закрыт для проведения частного мероприятия: в заведении проходила свадьба, на которую были приглашены около 50 человек.

По данным ГУ МВД по Москве, три человека погибли, 15 получили травмы различной степени тяжести.

Ранее был опубликован список пострадавших при взрыве в ресторане Balzi Rossi.

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