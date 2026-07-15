В Москве неизвестный выбросил гранату из окна многоэтажки

В Москве неизвестный выбросил из окна жилого дома предмет, похожий на гранату, пострадал подросток. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Инцидент произошел на Коломенской набережной. По данным SHOT, пострадал подросток, мальчику обожгло руку, он находится в сознании и ждет возле дома скорую помощь. Предположительно из окна был выброшен предмет, похожий на гранату. На месте ЧП работают экстренные службы.

По информации Telegram-канала 112, взрыв произошел из-за брошенной петарды.

До этого три человека пострадали в результате взрыва гранаты в поселке Цигломень в районе Кирпичного Завода Архангельска. Пара распивала спиртные напитки возле гаражей, когда к ним подошел их знакомый. Между ними произошел словесный конфликт. Мужчина начал угрожать взорвать принесенную с собой гранату, после чего произошла детонация.

Ранее в Прикамье арестовали «положенца» с гранатой и обрезом.