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Общество

Россиянка заподозрила, что грумер задушил ее пекинеса Лелика во время стрижки

Baza: в Набережных Челнах собака скончалась после стрижки в груминг-салоне
Telegram-канал «Baza»

В Набережных Челнах владелица пекинеса Лелика обвинила груминг-салон в том, что мастер задушила ее питомца, сообщает Baza.

По словам женщины, она привезла собаку на стрижку 28 июля. Спустя три часа с ней связались и заявили, что пекинес не дышит. В ветклинике собаку безуспешно пытались реанимировать. Сначала причиной кончины животного в салоне назвали внезапную остановку сердца.

Однако, согласно записям с камер видео наблюдения, грумер обращался с собакой грубо и мог ее задушить. Лелик почти три часа был привязан, его оставляли без присмотра и не поили. Владелица пекинеса полагает, что грумер слишком высоко подтянула шлейку на Лелике, а потом подняла его за хвост, что могло привести к кончине питомца.

В салоне отвергли ее обвинения и назвали случившееся несчастным случаем. Хозяйка собаки собирается обратиться в полицию.

В апреле в Сингапуре домашний кролик погиб во время сеанса груминга. По словам хозяйки, грумер удерживал ее питомца по кличке Лаки на спине более 20 минут, несмотря на явные признаки сильного стресса у животного.

Женщина утверждает, что заранее предупредила специалиста о том, как тяжело кролик переносит фиксацию. В груминг-салоне начали внутреннее расследование и сотрудничают с властями. Там рассказали, что что оплатили кремацию животного в качестве жеста доброй воли.

Ранее женщина удивила соцсети фотографией собаки после посещения грумера.

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