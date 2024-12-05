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Британка поделилась фото собаки после посещения грумера и удивила соцсети

The Sun: соцсети рассмешил той-пудель, подстриженный грумером

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toypoodlesunny/TikTok

Британка поделилась фото питомца после посещения грумера и удивила пользователей соцсетей, пишет The Sun.

Владелица той-пуделя по кличке Санни рассказала, что отдала питомца грумеру, а когда пришла забрать животное, обнаружила, что на его месте находится «другая собака». Своими впечатлениями женщина поделилась в социальных сетях, опубликовав фотографии до и после стрижки за £95.

«Я бы проверил его микрочип, просто чтобы убедиться, что это действительно моя собака», — шутят комментаторы.

Люди также поделились собственным опытом с пуделями и признали, что смена стрижки — одна из лучших черт породы.

«Это самое главное в пуделях — вы всегда можете отрастить им шерсть или подстричь их как захотите», — пишут участники обсуждения.

Ранее сообщалось, что грумеру грозит два года тюрьмы за негативный отзыв о работодателе в Дубае.

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