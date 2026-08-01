На ЗАЭС вернули энергоснабжение

На ЗАЭС восстановили внешнее энергоснабжение после кратковременного отключения

На Запорожской АЭС восстановили внешнее энергоснабжение после кратковременного отключения. Об этом сообщили в пресс-службе станции в мессенджере «Макс».

«Сегодня на Запорожской АЭС <...> произошло кратковременное отключение внешнего энергоснабжения. <...> В течение часа напряжение было восстановлено», — говорится в сообщении.

В пресс-службе заявили, что сбой в энергоснабжении произошел «в результате срабатывания автоматики по технической причине». В момент отключения внешнего питания резервные дизель-генераторы сработали штатно, обеспечив надежное электроснабжение систем, важных для безопасности станции. Радиационный фон в районе ЗАЭС находится в пределах нормы, нарушение условий безопасности не произошло.

В настоящее время собственные нужды Запорожской АЭС обеспечивает линия «Ферросплавная-1».

30 июля пресс-служба ЗАЭС сообщила, что украинский дрон пытался ударить по хранилищу отработавшего ядерного топлива (ОЯТ) на станции. БПЛА обезвредили, никто не пострадал, однако повреждение уникального объекта могло лишить Запорожскую АЭС возможности безопасно выполнять регламентные транспортно-технологические операции с ОЯТ.

Ранее на ЗАЭС рассказали о неустойчивости внешнего энергоснабжения.