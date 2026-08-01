Замгендиректора «Газпром энергохолдинг — закупки» арестовали за взятку

Замоскворецкий суд Москвы арестовал заместителя генерального директора по корпоративной защите ООО «Газпром энергохолдинг — закупки» Игоря Моисеенко по делу о получении взятки. Об этом сообщается в картотеке инстанции.

«Ходатайство об избрании меры пресечения удовлетворено 01.08.2026», — указано там.

Ему и его коллеге — арестованному 1 августа генеральному директору ООО «Газпром энергохолдинг — закупки» Игорю Мазину — предъявлено обвинение в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ).

Подробности дела пока неизвестны.

30 июля в Москве арестовали долларового миллиардера, главу совета директоров белгородской группы компаний (ГК) «Эфко» Валерия Кустова. Его обвиняют в особо крупном мошенничестве и растрате. По информации «Ъ», Кустов вместе с коллегами, а также с чиновницей из Минпромторга закупали китайские БПЛА и выдавали их за свои, чтобы украсть субсидии на производство дронов. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Петербурге арестовали главу стройфирмы, спрятавшего тело сотрудника.