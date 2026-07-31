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Общество

В Петербурге арестовали главу стройфирмы, спрятавшего тело сотрудника

Главу фирмы, закопавшего тело сотрудника в лесу, отправили под домашний арест
Shutterstock

Сестрорецкий суд в Санкт-Петербурге поместил под домашний арест генерального директора строительной компании Александра Костылева, который, по версии следствия, попытался спрятать в лесу тело разбившегося сотрудника. Об этом сообщила пресс-служба судов города.

«Сестрорецкий районный суд г. Санкт-Петербурга вынес постановление об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста в отношении Александра Костылева, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ). Срок меры - 28 сентября», — говорится в официальном сообщении ведомства.

Информация о задержании Костылева была опубликована накануне в главном управлении Следственного комитета Санкт-Петербурга. Согласно материалам дела, он является руководителем ООО «Стройпроект», которое осуществляет строительство в доме 44 на Малом проспекте Петроградской стороны. Следствие утверждает, что Костылев нарушил правила безопасности на стройплощадке, что и привело к падению рабочего, в результате чего тот не выжил.

Чтобы скрыть происшествие, он вывез тело своего сотрудника в поселок Белоостров и закопал его в лесополосе у реки Сестры. Костылев полностью признал свою вину.

Ранее сообщалось, что у разбившегося в Петербурге строителя, которого спрятали в лесу, осталась дочь.

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