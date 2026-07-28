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Общество

На ЗАЭС рассказали о неустойчивости внешнего энергоснабжения

РИА Новости: схема энергоснабжения Запорожской АЭС остается неустойчивой
AP

Схема энергоснабжения Запорожской АЭС остается неустойчивой, станция запитана по одной линии электропередачи. Об этом рассказала директор по коммуникациям ЗАЭС Евгения Яшина в беседе с РИА Новости.

«Собственные нужды Запорожской АЭС обеспечиваются по линии электропередачи 330 кВ «Ферросплавная-1». Вместе с тем схема внешнего электроснабжения по-прежнему остается неустойчивой: вторая линия, «Днепровская», готова к вводу в работу, однако напряжение на нее до настоящего времени не подано» , — сказала она.

Яшина также отметила, что сотрудники в полной мере контролируют все параметры, связанные с безопасностью.

До этого Яшина заявила, что интенсивность атак Вооруженных сил Украины вокруг Запорожской АЭС и в Энергодаре не снижается. Она отметила, что несмотря на продолжающиеся атаки, ситуация на самой станции находится под полным контролем персонала. Безопасность эксплуатации обеспечена, сотрудники выполняют все необходимые мероприятия для поддержания безопасного состояния объекта.

При этом энергоснабжение АЭС по-прежнему осуществляется по одной высоковольтной линии электропередачи (ЛЭП). Вторая ЛЭП, по ее словам, технически готова к работе, однако напряжение с украинской стороны на нее до сих пор не подано

Ранее Песков заявил о чрезвычайной опасности атак ВСУ на Запорожскую АЭС.

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