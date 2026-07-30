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Армия

На Запорожской АЭС отразили атаку украинского БПЛА на критически важную инфраструктуру

Украинский дрон пытался ударить по хранилищу отработавшего ядерного топлива ЗАЭС
Константин Михальчевский/РИА Новости

Украинский беспилотный летательный аппарат (БПЛА) пытался атаковать площадку сухого хранилища отработавшего ядерного топлива на территории Запорожской атомной электростанции (АЭС). Об этом в Telegram-канале сообщила пресс-служба инфраструктурного объекта.

«Дрон был обнаружен в непосредственной близости от здания хранения транспортера, предназначенного для перевозки контейнеров с отработавшим ядерным топливом. Боеприпас своевременно обезврежен», — говорится в заявлении.

В результате атаки никто не пострадал. Разрушений также зафиксировано не было.

Несмотря на это, в пресс-службе ЗАЭС случившееся назвали крайне опасным инцидентом. Там пояснили, что ставший целью атаки транспортер — это уникальное специализированное оборудование, аналогов которому нет. Если бы механизм оказался поврежден, станция не смогла бы безопасно выполнять транспортно-технологические операции с отработавшим ядерным топливом. В долгосрочной перспективе это бы создало дополнительные риски для безопасности эксплуатации АЭС.

24 июля украинские военные обстреляли Энергодар, являющийся городом — спутником Запорожской атомной электростанции. На этом фоне власти призывали жителей не поддаваться панике и не выходить на улицу, пока ситуация не стабилизируется.

Ранее на ЗАЭС оценили интенсивность атак со стороны украинских войск.

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