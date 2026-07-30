На Запорожской АЭС отразили атаку украинского БПЛА на критически важную инфраструктуру

Украинский беспилотный летательный аппарат (БПЛА) пытался атаковать площадку сухого хранилища отработавшего ядерного топлива на территории Запорожской атомной электростанции (АЭС). Об этом в Telegram-канале сообщила пресс-служба инфраструктурного объекта.

«Дрон был обнаружен в непосредственной близости от здания хранения транспортера, предназначенного для перевозки контейнеров с отработавшим ядерным топливом. Боеприпас своевременно обезврежен», — говорится в заявлении.

В результате атаки никто не пострадал. Разрушений также зафиксировано не было.

Несмотря на это, в пресс-службе ЗАЭС случившееся назвали крайне опасным инцидентом. Там пояснили, что ставший целью атаки транспортер — это уникальное специализированное оборудование, аналогов которому нет. Если бы механизм оказался поврежден, станция не смогла бы безопасно выполнять транспортно-технологические операции с отработавшим ядерным топливом. В долгосрочной перспективе это бы создало дополнительные риски для безопасности эксплуатации АЭС.

24 июля украинские военные обстреляли Энергодар, являющийся городом — спутником Запорожской атомной электростанции. На этом фоне власти призывали жителей не поддаваться панике и не выходить на улицу, пока ситуация не стабилизируется.

Ранее на ЗАЭС оценили интенсивность атак со стороны украинских войск.