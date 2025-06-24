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Ученые рассказали, как защититься от жары в условиях изменения климата

AP: жара — серьезная угроза для здоровья, требующая своевременных мер защиты
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Massimo Todaro/Shutterstock/FOTODOM

Из-за глобального потепления периоды сильной жары становятся все более частыми и опасными, особенно для детей, пожилых людей и людей с хроническими заболеваниями. Это не просто неудобство, а серьезная угроза для здоровья, требующая осознанного подхода и своевременных мер защиты. Ученые рассказали о действенных методах борьбы с погодным явлением. Об этом сообщает The Associated Press (AP).

Опасность жары определяется не только температурой воздуха, но и уровнем влажности, силой ветра и облачностью. Даже при относительно невысокой температуре перегрев может наступить быстро, если воздух насыщен влагой и отсутствует ветер. Исследователи отмечают, что особенно опасны ночи, когда температура не опускается ниже +24 °C. Без возможности остыть организм не успевает восстановиться за ночь, и уже утром человек начинает день в состоянии теплового стресса.

Специалисты советуют искать прохладу в кондиционируемых помещениях, использовать вентиляторы в регионах с высокой влажностью, а также следить за первыми признаками перегрева — головной болью, мышечными судорогами и слабостью. При усилении симптомов, таких как головокружение, учащенный пульс и спутанность речи, необходимо незамедлительно обратиться за медицинской помощью.

По мнению экспертов, изменение климата будет и дальше усиливать подобные риски, поэтому адаптация к жаре становится жизненно важной задачей, требующей как индивидуальных усилий, так и системных решений на уровне государства и местных властей.

Ранее ученые предупредили, что лесные пожары угрожают качеству воды.

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