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Общество

Оранжевый уровень погодной опасности введен в Москве из-за жары

Оранжевый уровень погодной опасности ввели в Москве из-за сильной жары
Пелагия Тихонова/РИА Новости

Оранжевый уровень погодной опасности введен в Москве 1 и 2 августа из-за сильной жары. Об этом сообщили РИА Новости в Гидрометцентре России.

По данным синоптиков, температура воздуха в течение 1 августа в столице может подняться до +30°C, а на следующий день — до +32°C.

В свою очередь главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова сообщила, что температура воздуха в Москве 1 и 2 августа прогреется до +28°C.

До этого синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин сообщал, что дожди в Москве и Подмосковье закончатся в начале августа.

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец отмечал, что 1 и 2 августа в Центральной России станут финалом купального сезона. По его словам, с 3 августа солнце уже не будет так активно согревать воздух.

Ранее сообщалось, что на Санкт-Петербург в первый день августа обрушатся ливни.

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