«Стану первым в истории»: альпинист-рекордсмен погиб при сходе лавины в Пакистане

Непальский альпинист Нирмал Пурджа погиб в Пакистане при сходе лавины на горе Броуд-Пик, сообщает компания Elite Exped, которую основал покойный, в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

«Мир потерял одного из величайших альпинистов, лидера, который вдохновлял миллионы своим мужеством, скромностью и непоколебимой верой в то, что человеческий потенциал гораздо больше, чем мы часто себе представляем», — говорится в посте.

В компании добавили, что при сходе лавины не выжили и другие участники экспедиции. Среди них были партнеры Пурджи по восхождениям и гиды Пур Бахадура Гурунга и Ниму Шерпу.

В соцсети X перед подъемом непальский альпинист писал, что восхождение на гору Броуд-Пик высотой 8 047 м было незапланированным.

«Я пересчитал свои восхождения на вершины выше 8000 м. И тут меня осенило: если я покорю Броуд-Пик, пока я здесь (в Пакистане. — «Газета.Ru»), останется только одна — Чо-Ойю. И тогда я стану ПЕРВЫМ человеком в истории, взошедшим на все 14 восьмитысячников дважды», — сообщил Пурджа (орфография и пунктуация сохранены. — «Газета.Ru»).

29 июля команда из 10 альпинистов из Непала, Пакистана, США, Омана и Китая начала восхождение на Броуд-Пик. Экспедицию возглавил 43-летний Пурджа. Около полудня 30 июля после схода лавины на горе связь с группой была потеряна.

Нирмал Пурджа — один из самых известных альпинистов. В 2019 году в рамках проекта Project Possible он установил мировой рекорд, покорив все 14 «восьмитысячников» планеты за шесть месяцев и шесть дней.

Ранее россиянка оказалась одной из 10 альпинистов, попавших под лавину на Броуд-Пик.