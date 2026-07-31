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Общество

Десять альпинистов, включая Нирмала Пурджу, пропали после схода лавины на Броуд-Пике

Пурджа и девять альпинистов пропали после схода лавины на Броуд-Пике
nimsdai/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Десять альпинистов из разных стран пропали после схода лавины на горе Броуд-Пик (8051 м) в Центральной Азии. Среди участников экспедиции — всемирно известный непальский альпинист и блогер Нирмал Пурджа (Nimsdai). Об этом пишет The Tourism times.

Группа под руководством Пурджи отправилась покорять один из 14 «восьмитысячников» мира — Броуд-Пик (8047 метров). Накануне днем на склоне горы сошла мощная лавина, после чего связь с экспедицией была потеряна.

Среди пропавших — граждане США, Китая, Пакистана, Омана и Непала. Официальной информации об их судьбе пока нет.

Началась поисково-спасательная операция. Отмечается, что для обследования района восхождения планируется задействовать вертолет.

Нирмал Пурджа — один из самых известных альпинистов. В 2019 году в рамках проекта Project Possible он установил мировой рекорд, покорив все 14 «восьмитысячников» планеты за шесть месяцев и шесть дней. На его страницу в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) подписаны более 2,2 млн человек, а о его достижениях снят документальный фильм Netflix «14 Peaks: Nothing Is Impossible».

Пурджа стал участником исторического события в зимнем альпинизме. 16 января 2021 года он с командой из 10 непальских шерпов поднялся на вершину К2 (8611 метров). Чтобы не соперничать за первенство, они объединились, дождались друг друга в 10 метрах от пика и ступили на вершину вместе, плечом к плечу, распевая гимн Непала. До этого десятки попыток подняться зимой на К2 сильнейшими командами заканчивались неудачами.

Ранее в горах Карачаево-Черкесии разбился альпинист.

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