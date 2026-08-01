Пожары во Франции движутся к винодельне, из-за которой судятся Брэд Питт и Анджелина Джоли

Пожары угрожают французской винодельне, из-за которой судятся голливудские актеры Брэд Питт и Анджелина Джоли. Об этом сообщает портал TMZ.

Знаменитая винодельня Chateau Miraval находится на юго-востоке страны. Именно она стала объектом судебного спора в паре, которую актеры приобрели, еще будучи женатыми.

По информации источника, пожарным пока удается не допустить распространения огня на «невероятно дорогое имущество» объекта.

В ноябре 2022 года Питт подал в суд на Джоли из-за разногласий по поводу винодельни Chateau Miraval. Он утверждал, что его бывшая жена продала свою долю третьему лицу, не получив на то его согласия.

В этом году страны Европы столкнулись с аномально высокой температурой, Франция оказалась в числе наиболее пострадавших стран. 28 июля телеканал France 24 сообщил, что бушующие в юго-западных районах Франции лесные пожары вызвали образование облаков, которые могут усиливать распространение огня.

Ранее площадь территорий, выгоревших из-за природных пожаров в Европе, выросла до 500 тыс. га.