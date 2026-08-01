Патриарх Кирилл: русскую атомную бомбу создали по молитвам Серафима Саровского

Патриарх Кирилл считает, что ядерное оружие в Сарове создали по Божьей милости

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл связал святого Серафима Саровского с созданием отечественного ядерного оружия, передает ТАСС.

В День обретения мощей преподобного, 1 августа, предстоятель Русской православной церкви (РПЦ) присутствовал в Свято-Троицком Серафимо-Дивеевском монастыре.

По мнению патриарха, работавшие в городе Саров ученые создали «русскую атомную бомбу, которая остановила замыслы врага разрушить и поработить» страну. Он считает, что через труд ее создателей над Россией «явилась благодать и милость Божия». Глава РПЦ назвал неслучайным, что научные исследования и инженерные изыскания происходили именно в Сарове.

«И то, что это произошло именно в месте, где молился преподобный Серафим, — это не случайность», — отметил патриарх.

Он добавил, что многие физики, создавшие «грозное оружие», были православными, и все происходило по молитвам святого.

На прошлой неделе пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия сохраняет свою позицию о необходимости нераспространения ядерного оружия, но у стран должно быть право на мирный атом.

Ранее 31 тыс. паломников прошла через вятский лес и попросила о конце войны.