Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Дурова объявили в розыскПроблемы с бензином в РоссииКризис с мигрантами в Сеуте
Общество

Патриарх Кирилл: русскую атомную бомбу создали по молитвам Серафима Саровского

Патриарх Кирилл считает, что ядерное оружие в Сарове создали по Божьей милости
Кирилл Зыков/РИА Новости

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл связал святого Серафима Саровского с созданием отечественного ядерного оружия, передает ТАСС.

В День обретения мощей преподобного, 1 августа, предстоятель Русской православной церкви (РПЦ) присутствовал в Свято-Троицком Серафимо-Дивеевском монастыре.

По мнению патриарха, работавшие в городе Саров ученые создали «русскую атомную бомбу, которая остановила замыслы врага разрушить и поработить» страну. Он считает, что через труд ее создателей над Россией «явилась благодать и милость Божия». Глава РПЦ назвал неслучайным, что научные исследования и инженерные изыскания происходили именно в Сарове.

«И то, что это произошло именно в месте, где молился преподобный Серафим, — это не случайность», — отметил патриарх.

Он добавил, что многие физики, создавшие «грозное оружие», были православными, и все происходило по молитвам святого.

На прошлой неделе пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия сохраняет свою позицию о необходимости нераспространения ядерного оружия, но у стран должно быть право на мирный атом.

Ранее 31 тыс. паломников прошла через вятский лес и попросила о конце войны.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Что делать, если продавец отказывается принимать оплату картой
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!