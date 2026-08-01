В Москве задержали дебошира, пытавшегося проникнуть на охраняемую территорию

В центре Москвы сотрудники полиции задержали мужчину, находившегося в состоянии алкогольного опьянения, который пытался незаконно попасть на охраняемую территорию. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу столичного управления МВД.

По данным представителей ведомства, инцидент произошел вечером 31 июля.

Правоохранители сообщили, что мужчина проявлял агрессию и нецензурно выражался в их адрес, игнорируя многократные требования прекратить свои действия и предоставить документы. В результате он начал вести себя неадекватно и попытался скрыться.

В связи с его неповиновением полицейские применили силу и специальные средства (наручники) для задержания, после чего мужчину доставили в отделение для дальнейшего разбирательства.

На 31-летнего москвича был составлен протокол за мелкое хулиганство и неповиновение законным требованиям представителей власти. Дело будет передано в суд для рассмотрения и определения меры ответственности.

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