Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Дурова объявили в розыскПроблемы с бензином в России
Общество

Пьяный россиянин пытался топором отрубить голову соседу

В Архангельской области мужчина напал на соседа с топором
Табылды Кадырбеков/РИА Новости

В Северодвинске задержан 49-летний мужчина, подозреваемый в покушении на жизнь соседа. Об этом сообщает СУ СК России по Архангельской области.

По данным следствия, между пьяным обвиняемым и его 58-летним соседом возникла ссора на общей кухне. В ходе конфликта, фигурант схватил топор и пытался ударить им оппонента в область шеи, потерпевший смог блокировать удар и остался жив.

В отношении нападавшего возбуждено уголовное дело, обстоятельства произошедшего устанавливаются.

До этого в Луганске полицейским пришлось применить табельное оружие, чтобы утихомирить дебошира. Экипаж полиции прибыл на вызов по сообщению о конфликте между братом и сестрой. К ним подбежал агрессивно настроенный мужчина с двумя топорами и начал крушить служебное авто. Стражам порядка пришлось и выстрелить в ногу нападавшему.

Ранее под Выборгом отчим с топором напал на пасынков и забаррикадировался на чердаке с винтовкой.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Россияне перестали встречаться с друзьями спонтанно. Можно ли сохранить отношения, если видеться раз в год
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!