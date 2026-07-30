Пьяный россиянин пытался топором отрубить голову соседу

В Архангельской области мужчина напал на соседа с топором

В Северодвинске задержан 49-летний мужчина, подозреваемый в покушении на жизнь соседа. Об этом сообщает СУ СК России по Архангельской области.

По данным следствия, между пьяным обвиняемым и его 58-летним соседом возникла ссора на общей кухне. В ходе конфликта, фигурант схватил топор и пытался ударить им оппонента в область шеи, потерпевший смог блокировать удар и остался жив.

В отношении нападавшего возбуждено уголовное дело, обстоятельства произошедшего устанавливаются.

До этого в Луганске полицейским пришлось применить табельное оружие, чтобы утихомирить дебошира. Экипаж полиции прибыл на вызов по сообщению о конфликте между братом и сестрой. К ним подбежал агрессивно настроенный мужчина с двумя топорами и начал крушить служебное авто. Стражам порядка пришлось и выстрелить в ногу нападавшему.

Ранее под Выборгом отчим с топором напал на пасынков и забаррикадировался на чердаке с винтовкой.