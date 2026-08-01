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Общество

Число пострадавших от землетрясения в Италии выросло

В Италии при землетрясении пострадали 26 человек
Salvatore Laporta/Reuters

В Италии число пострадавших при землетрясении увеличилось до 26, сообщает служба гражданской обороны страны.

В ведомстве уточнили, что 21 человек пострадал в портовом городе Поццуоли, еще пять — в Джульяно-ин-Кампанья. Около 300 граждан были эвакуированы, несколько жилых домов разрушены.

«Пожарные и специалисты продолжают работу по оценке ситуации, и возможно, что это число [пострадавших] может увеличиться», — говорится в пресс-релизе.

Алина Джусь/«Газета.Ru»

Накануне в районе итальянского Неаполя произошло ощутимое землетрясение магнитудой до 4,7. Эпицентр толчков залегал на глубине около 3 км в районе Флегрейских полей. Эта территория известна высокой сейсмической активностью из-за расположенной здесь вулканической кальдеры (огромной чашеобразной впадины с крутыми стенами и ровным дном, которая образуется при обрушении верхушки вулкана из-за сильного извержения, когда пустеет подземный резервуар с магмой и земля проваливается внутрь). Изначально власти заявили о 21 пострадавшем.

Ранее группа Metallica вызвала землетрясение в Греции.

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