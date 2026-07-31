Италия содрогнулась от землетрясения

В районе итальянского Неаполя произошло ощутимое землетрясение магнитудой до 4,7. Об этом сообщает агентство ANSA со ссылкой на данные Национального института геофизики и вулканологии Италии.

После подземного толчка в некоторых кварталах города было нарушено электроснабжение, а также приостановлено движение пригородных поездов. По предварительной информации, пострадавших нет. Газета Il Messaggero сообщает, что повреждения могли возникнуть в прибрежном городе Поццуоли, расположенном недалеко от Неаполя. В настоящее время специалисты проводят проверки зданий и инфраструктуры.

По данным Национального института геофизики и вулканологии, эпицентр землетрясения находился на глубине около трех километров в районе Флегрейских полей. Эта территория известна высокой сейсмической активностью из-за расположенного здесь древнего подводного вулкана. Обычно магнитуда подземных толчков в этом районе не превышает 4,0, однако на этот раз она достигла 4,7.

До этого вечером 24 июня в Венесуэле произошло землетрясение и сопровождалось двумя сериями подземных толчков магнитудой 7,2 и 7,5 с интервалом около 40 секунд. После основного удара зафиксировано более 1 500 афтершоков.

Ранее в Венесуэле выразили благодарность специалистам Роспотребнадзора.