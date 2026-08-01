Священник рассказал, где можно крестить человека помимо храма

Крещение человека можно проводить не только в церкви, но для этого таинства желательно наличие воды. Об этом сообщил РИА Новости иеромонах Феодорит (Сеньчуков).

«Крещение возможно в любом месте, однако предпочтительно проводить его в храме или во время массового крещения на водоеме. В июле мы отмечаем день памяти Владимира Великого, который крестил Русь, и это происходило в Днепре», — отметил отец Феодорит.

Он пояснил, что процесс крещения включает погружение в воду, которая освящается во время обряда.

«Если нет возможности для полного погружения, можно просто облить или намочить голову, как это делается, например, при крещении человека на больничной койке», — добавил иеромонах.

Кроме того, он отметил, что в случае угрозы жизни и отсутствия священника, крещение может совершить и мирянин. Если необходимо крестить умирающего, и священника нет рядом, это может сделать любой православный христианин. Он должен произнести: «Крещается раб Божий (имя), во имя Отца, аминь, и Сына, аминь, и Святого Духа, аминь».

В условиях крайнего дефицита воды, подчеркнул священнослужитель, в древности допускалось использование песка.

Ранее патриарх Кирилл в День крещения Руси возглавил крестный ход и молебен в Москве.