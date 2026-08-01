Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Дурова объявили в розыскПроблемы с бензином в РоссииКризис с мигрантами в Сеуте
Общество

Туристка из Петербурга пропала во время прогулки вдоль горной реки в КБР

МЧС: туристка из Петербурга не выжила, упав в реку в Кабардино-Балкарии
МЧС России

Туристка из Санкт-Петербурга упала в реку в Кабардино-Балкарии (КБР). Спустя неделю ее нашли спасатели, она не выжила, сообщили в пресс-службе республиканского МЧС.

В ведомстве уточнили, что 65-летняя петербурженка 25 июля самостоятельно отправилась на прогулку вдоль берега горной реки в ущелье Адыр-Су и пропала. Ее искали каждый день, добавили в МЧС.

По состоянию на 13:35 мск, пропавшую без признаков жизни обнаружили специалисты Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС России.

В региональном управлении СК отметили, что проводится доследственная проверка, устанавливаются все обстоятельства происшествия.

Накануне в подмосковной Электростали девятилетний мальчик ушел под воду, пытаясь достать мяч из пруда. Компания мальчиков играла в футбол на берегу водоема в Электростали. Мяч укатился и упал в воду, школьник побежал за ним и на расстоянии около пяти метров от берега ушел под воду. Спасти его не удалось, известно, что пруд не был оборудован для купания.

Ранее россиянин в Турции спас тонущую в горной реке девочку.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Что делать, если продавец отказывается принимать оплату картой
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!