Туристка из Петербурга пропала во время прогулки вдоль горной реки в КБР

МЧС: туристка из Петербурга не выжила, упав в реку в Кабардино-Балкарии

Туристка из Санкт-Петербурга упала в реку в Кабардино-Балкарии (КБР). Спустя неделю ее нашли спасатели, она не выжила, сообщили в пресс-службе республиканского МЧС.

В ведомстве уточнили, что 65-летняя петербурженка 25 июля самостоятельно отправилась на прогулку вдоль берега горной реки в ущелье Адыр-Су и пропала. Ее искали каждый день, добавили в МЧС.

По состоянию на 13:35 мск, пропавшую без признаков жизни обнаружили специалисты Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС России.

В региональном управлении СК отметили, что проводится доследственная проверка, устанавливаются все обстоятельства происшествия.

Накануне в подмосковной Электростали девятилетний мальчик ушел под воду, пытаясь достать мяч из пруда. Компания мальчиков играла в футбол на берегу водоема в Электростали. Мяч укатился и упал в воду, школьник побежал за ним и на расстоянии около пяти метров от берега ушел под воду. Спасти его не удалось, известно, что пруд не был оборудован для купания.

Ранее россиянин в Турции спас тонущую в горной реке девочку.