Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Проблемы с бензином в России
Общество

Россиянин в Турции спас тонущую в горной реке девочку

21-летний россиянин рассказал о спасении тонущей девочки в Турции
Turhan Durukan/Shutterstock/FOTODOM

21-летний житель Череповца Данил во время экскурсии в Турции спас тонущую девочку, которую уносило течением горной реки. В беседе с RT он рассказал, что спасённой оказалась дочь местной пары, которой на вид было не более трёх-четырех лет.

По словам Данила, он не так давно отслужил в армии. На отдых в Турцию молодой человек приехал с друзьями. Инцидент случился во время поездки на экскурсию.

«Катались на байдарках — и пошли пересаживаться на багги. Возле горной реки я пытался подняться на берег, как вдруг услышал крики: «Держи ребёнка», — вспоминает мужчина.

Он добавил, что после криков не сразу заметил девочку, которую уже накрыло водой. В реку она упала с берега, где в этот момент была с мамой. В общей сложности в воде малышка пробыла около десяти минут и успела нахлебаться воды. Данил добавил, что после случившегося мужчина долго кричал на жену, за спасение ребёнка его никто не поблагодарил.

До этого в Махачкале мужчина спас девочку во время наводнения. Работник местной закусочной Абдурахман поймал ребёнка, которого уносило потоком воды, и вытащил её. По словам мамы пострадавшей, если бы не мужчина, то её дочь могла не выжить, наглотавшись воды ещё сильнее.

Ранее в Дербенте едва не утонувшая девочка рассказала, как её спас 12-летний мальчик.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Главное к утру 24 июля. Изменения в расчете единого пособия, «аннулированный» трудовой стаж и срок, когда ИИ станет умнее человека
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!