Россиянин в Турции спас тонущую в горной реке девочку

21-летний житель Череповца Данил во время экскурсии в Турции спас тонущую девочку, которую уносило течением горной реки. В беседе с RT он рассказал, что спасённой оказалась дочь местной пары, которой на вид было не более трёх-четырех лет.

По словам Данила, он не так давно отслужил в армии. На отдых в Турцию молодой человек приехал с друзьями. Инцидент случился во время поездки на экскурсию.

«Катались на байдарках — и пошли пересаживаться на багги. Возле горной реки я пытался подняться на берег, как вдруг услышал крики: «Держи ребёнка», — вспоминает мужчина.

Он добавил, что после криков не сразу заметил девочку, которую уже накрыло водой. В реку она упала с берега, где в этот момент была с мамой. В общей сложности в воде малышка пробыла около десяти минут и успела нахлебаться воды. Данил добавил, что после случившегося мужчина долго кричал на жену, за спасение ребёнка его никто не поблагодарил.

До этого в Махачкале мужчина спас девочку во время наводнения. Работник местной закусочной Абдурахман поймал ребёнка, которого уносило потоком воды, и вытащил её. По словам мамы пострадавшей, если бы не мужчина, то её дочь могла не выжить, наглотавшись воды ещё сильнее.

Ранее в Дербенте едва не утонувшая девочка рассказала, как её спас 12-летний мальчик.