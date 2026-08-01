Полицейские задержали неадеквата вблизи Кремля

Полицейским пришлось применить силу для задержания неадекватного мужчины в центре Москвы. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

По имеющимся данным, правоохранители пытались задержать мужчину на Никольской улице, недалеко от Кремля. Известно, что нарушитель проник на закрытую территорию, а затем попытался скрыться. По кадрам видно, что двое полицейских пытаются остановить его, но мужчина отчаянно сопротивляется и использует ненормативную лексику. Задержать дебошира удалось только несколькими ударами в лицо.

До этого в Подмосковье задержали мужчину, который пытался пробраться в детский сад. Прибывшие на место сотрудники Росгвардии, забрали мужчину. В разговоре с ними он утверждал, что «чувствует себя ребенком и должен ходить в сад». В результате его направили в специализированное медицинское учреждение. Есть ли у него подтвержденный диагноз, не уточняется.

Ранее в Туве пьяный неадекват напал на детей в лагере.