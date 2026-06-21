В Туве пьяный неадекват напал на детей в лагере

МВД: в Туве мужчина ворвался в детский лагерь «Орленок» и напал на детей

В Туве сотрудники полиции задержали мужчину, который проник на территорию детского лагеря «Орленок» на озере Чагытай и напал на подростков. Об этом сообщили в ГУ МВД по Республике Тыва.

По предварительной информации, 25-летний пьяный мужчина проник в один из корпусов лагеря. Там он напал на детей, а также повредил мебель. Сотрудники лагеря самостоятельно задержали нападавшего и передали его полицейским.

Пострадавших несовершеннолетних осмотрели медики и оказали им необходимую медицинскую помощь.

До этого во Владивостоке задержали мужчину, который избил 14-летнего подростка на глазах у его младшего брата. Инцидент произошел в лифте многоэтажки. 14-летний школьник зашел в кабину вместе со своим шестилетним братом. Между ним и мужчиной возник конфликт, нападавшему не понравилось, что подросток задел его плечом. Школьник извинился, но это не остановило агрессора.

Ранее юноша, напавший на людей в ТЦ в Краснодаре, признал вину и раскаялся.