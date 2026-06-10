Неадекват пытался ворваться в подмосковный детсад, так как «чувствует себя ребенком»

В Подмосковье задержали мужчину, который пытался забраться в детский сад. Об этом сообщает РЕН ТВ.

На кадрах с места заметно, как россиянин странно себя ведет. На дороге около учреждения он начинает подпрыгивать и танцевать, затем приближается к воротам детского сада. По данным канала, помимо этого незнакомец приставал к прохожим, нецензурно выражался и размахивал руками.

Зайти внутрь ему не дала женщина, предположительно, охранница. На место вызвали сотрудников Росгвардии, которые забрали мужчину.

В беседе с ними мужчина рассказал, что «чувствует себя ребенком и должен ходить в сад».

В результате его направили в специализированное медучреждение. Есть ли у него подтвержденный диагноз, не уточняется.

До этого подобный случай произошел в подмосковном Долгопрудном. Мужчина в одних трусах пытался ворваться на территорию детского сада. Изначально он стучался в двери, но, когда к нему вышел охранник, попытался попасть в учреждение.

Ранее в Казани молодой человек попытался пройти в детский сад с ножом.