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Общество

Неадекват пытался ворваться в подмосковный детсад, так как «чувствует себя ребенком»

В Подмосковье мужчина пытался попасть в детский сад

В Подмосковье задержали мужчину, который пытался забраться в детский сад. Об этом сообщает РЕН ТВ.

На кадрах с места заметно, как россиянин странно себя ведет. На дороге около учреждения он начинает подпрыгивать и танцевать, затем приближается к воротам детского сада. По данным канала, помимо этого незнакомец приставал к прохожим, нецензурно выражался и размахивал руками.

Зайти внутрь ему не дала женщина, предположительно, охранница. На место вызвали сотрудников Росгвардии, которые забрали мужчину.

В беседе с ними мужчина рассказал, что «чувствует себя ребенком и должен ходить в сад».

В результате его направили в специализированное медучреждение. Есть ли у него подтвержденный диагноз, не уточняется.

До этого подобный случай произошел в подмосковном Долгопрудном. Мужчина в одних трусах пытался ворваться на территорию детского сада. Изначально он стучался в двери, но, когда к нему вышел охранник, попытался попасть в учреждение.

Ранее в Казани молодой человек попытался пройти в детский сад с ножом.

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