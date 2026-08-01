В Екатеринбурге построят храм святой Екатерины

Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов анонсировал строительство храма святой Екатерины в городе. Об этом этом сообщает Ura.ru в Telegram-канале.

1 августа в Екатеринбурге отмечают День города. Утром этого дня Орлов провел в часовне святой Екатерины на площади Труда.

Градоначальник заявил, что в ближайшем будущем День города в обязательном порядке будет начинаться с богослужения, но уже в храме святой Екатерины.

Изначально храм святой Екатерины планировали возвести в сквере на Октябрьской площади в центре Екатеринбурга по случаю 300-летия города (к 2023 году), однако местные жители выступили против этого решения. В городе начались митинги. Впоследствии жителям екатеринбуржцам предложили альтернативные площадки, где мог быть построен новый храм.

До этого сообщалось, что Русская православная церковь построит в Мурманске самый высокий в мире храм за Северным полярным кругом — Спасо-Преображенский Николаевский Морской кафедральный собор.

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