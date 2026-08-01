Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Дурова объявили в розыскПроблемы с бензином в РоссииКризис с мигрантами в Сеуте
Общество

В Екатеринбурге построят храм святой Екатерины

Мэр Екатеринбурга Орлов анонсировал строительство храма святой Екатерины
Павел Лисицын/РИА Новости

Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов анонсировал строительство храма святой Екатерины в городе. Об этом этом сообщает Ura.ru в Telegram-канале.

1 августа в Екатеринбурге отмечают День города. Утром этого дня Орлов провел в часовне святой Екатерины на площади Труда.

Градоначальник заявил, что в ближайшем будущем День города в обязательном порядке будет начинаться с богослужения, но уже в храме святой Екатерины.

Изначально храм святой Екатерины планировали возвести в сквере на Октябрьской площади в центре Екатеринбурга по случаю 300-летия города (к 2023 году), однако местные жители выступили против этого решения. В городе начались митинги. Впоследствии жителям екатеринбуржцам предложили альтернативные площадки, где мог быть построен новый храм.

До этого сообщалось, что Русская православная церковь построит в Мурманске самый высокий в мире храм за Северным полярным кругом — Спасо-Преображенский Николаевский Морской кафедральный собор.

Ранее Путин официально утвердил кресты на гербе России.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Что делать, если продавец отказывается принимать оплату картой
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!