В Мурманске появится самый высокий в мире храм за Северным полярным кругом

Русская православная церковь построит в Мурманске самый высокий в мире храм за Северным полярным кругом — Спасо-Преображенский Николаевский Морской кафедральный собор. Об этом сообщил руководитель проектной группы строительства собора Степан Елисеев, передает РИА Новости.

Этот собор высотой 68,6 метра сможет вместить до тысячи человек. Также новая постройка станет самым северным кафедральным собором РПЦ.

Как отметил председатель финансово-хозяйственного управления РПЦ митрополит Наро-Фоминский Никандр (Пилишин), в Церкви надеются на завершение строительства храма в течение двух-трех лет. По словам архиерея, проектная документация уже получила положительную экспертизу, строительство начнется в ближайшее время.

Сейчас самым высоким и большим собором РПЦ считается Храм Христа Спасителя в Москве, где находится кафедра патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Высота этого храма составляет 103 метра, он может вместить до 10 тысяч человек.

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