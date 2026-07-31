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Общество

На Санкт-Петербург в первый день августа обрушатся ливни

Синоптик Шувалов: август в Петербурге начнется с ливня и понижения температуры
Алексей Даничев/РИА Новости

К началу предстоящей рабочей недели в Санкт-Петербурге ожидается заметное понижение температуры воздуха. Новый месяц начнется с ливневых дождей, предупредил в беседе с RT руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

По его словам, сегодня в городе еще сохранится жаркая погода, воздух днем прогреется до +28 градусов, при этом осадков не ожидается. Однако уже завтра, 1 августа, температура воздуха начнет постепенно снижаться. Ожидается до +25 градусов, а под конец субботы на город обрушится ливневый дождь, сообщил синоптик.

«В воскресенье дневная температура составит +22...+24 градуса», — добавил Шувалов, предупредив, что на следующей неделе плавное похолодание продолжится, на фоне чего температура воздуха не превысит +20…+22 градуса.

Ранее стало известно, что в выходные Москву накроет 30-градусной жарой.

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