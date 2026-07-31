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Москвичам назвали дату окончания дождей

Синоптик Ильин: солнечная погода вернется в Москву 1 августа
Кирилл Каллиников/РИА Новости

В Москве и Подмосковье дожди закончатся в начале августа. Об этом aif.ru сообщил синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин.

По словам специалиста, в столичном регионе солнечная погода ожидается к выходным. В это время температура на улице повысится до +25…+30 °C. При этом в некоторых районах на востоке Москвы воздух может прогреться более чем до +30°C.

Синоптик добавил, что в пятницу, 31 июля, местами в столице ожидается небольшой дождь.

«В субботу совсем без осадков. В воскресенье в Москве весь день продержится без осадков, ближе к вечеру возможен небольшой дождь. В западных районах Московской области с утра уже может пройти дождь и не исключена гроза», — рассказал он.

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец до этого говорил, что предстоящие выходные, 1 и 2 августа, в Центральной России станут финалом купального сезона. По его словам, с 3 августа солнце уже не будет так активно согревать воздух.

Ранее стало известно, какой будет погода в августе в Центральной России.

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