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Общество

Петербуржец задержан за публикацию последствий атаки БПЛА

В Петербурге задержали мужчину, снявшего ролик с последствиями атаки дронов
Telegram-канал «Baza»

В Петербурге задержан местный житель за публикацию ролика с последствиями атаки БПЛА на склады. Об этом пишет Telegram-канал Baza.

31-летний петербуржец стал очевидцем налета бесплотников на логистические центры и снял видео, которое впоследствии стало популярным в соцсетях. Правоохранители усмотрели в его действиях признаки нарушения закона Санкт-Петербурга об административных нарушениях. Если бы в кадр попала работа ПВО, то мужчине предъявили бы обвинение по статье о государственной измене, за которые нарушителю грозил бы более серьезный срок.

До этого суд вынес приговор жителю Санкт-Петербурга за попытку совершить государственную измену и участие в террористической организации «Легион «Свобода России» (организация запрещена в России), в которую он хотел вступить, перейдя границу с Украиной. Мужчине назначили наказание в виде 18 лет лишения свободы в колонии строгого режима, а также оштрафовали на 70 и 500 тысяч рублей.

Ранее в Татарстане задержали мужчину за видео последствий атаки дронов ВСУ.

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