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Общество

В Татарстане задержали мужчину за видео последствий атаки дронов ВСУ

МВД Татарстана: за съемку последствий атаки БПЛА задержан местный житель

В Татарстане полицейские задержали 33-летнего мужчину, разместившего видео с последствиями атаки дронов Вооруженных сил Украины в одном из открытых чатов мессенджера. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Уточняется, что кадры демонстрировали последствия ударов украинским дронов на одно из промышленных предприятий в республике.

«Задержанный пояснил, что в тот момент находился на территории организации. Увидев произошедшее, он снял видео и выложил его в интернет-сообщество. В последующем после поступления негативных комментариев публикация была им удалена», — сказано в сообщении.

Как уточнили в пресс-службе МВД по региону, в отношении гражданина вынесено прокурорское предупреждение в виде предостережения о недопустимости нарушения законодательства.

В ряде российских регионов действует запрет на съемку и публикацию фото и видео беспилотных летательных аппаратов и последствий их применения. Так, запрещается распространять фото и видео мест попадания и нахождения дронов, мест их падения, атакованных объектов, мест расположения временной дислокации военной инфраструктуры и иных критически важных объектов.

Ранее в Алтайском крае ввели запрет на съемку стратегических объектов и БПЛА.

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