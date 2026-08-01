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Общество

Мошенники развели на 30 млн пожилую москвичку, пригласив ее в чат «Поликлиника»

Пенсионерка из Москвы лишилась 30 млн рублей, поверив во взлом на Госуслугах
Minerva Studio/Shutterstock/FOTODOM

Пожилая москвичка попалась на удочку мошенников, когда ее пригласили в новый чат «Поликлиника», и лишилась сбережений в 30 млн рублей. Об этом рассказали в столичной прокуратуре.

По информации ведомства, 78-летняя жительница Москвы обнаружила в своем телефоне приглашение в новый чат «Поликлиника». Она попыталась туда войти, для чего ей было предложено ввести присланный код. Женщина ввела код, а затем получила сообщение о том, что ее личный кабинет на портале госуслуг взломали и ей нужно связаться по указанным телефонам с сотрудниками компетентных органов для решения проблемы.

Не почуяв подвоха, пенсионерка перезвонила по указанному номеру, и мошенники, представившись сотрудниками финансовых организаций и правоохранительных органов, выведали у нее информацию о наличии сбережений. Женщину запугали, что некие «преступники» могут перевести ее деньги за границу, а пенсионерам вернули коробки, в которых якобы находились «проверенные» денежные купюры, при этом супругам запретили их открывать.

Только звонок дочери привел пожилую пару в чувство — она объяснила им, что их обманули. Общий ущерб превысил 30 млн рублей.

Ранее в Петербурге девушка испугалась несуществующего уголовного дела и отдала мошенникам 2 млн рублей из сейфа отца.

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