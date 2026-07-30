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Общество

Девушка вынесла 2 млн рублей из офиса отца в Петербурге и отдала мошенникам

В Петербурге девушка помогла мошенникам обокрасть отца
Shutterstock

В Петербурге 17-летняя девушка испугалась несуществующего уголовного дело и отдала мошенникам 2 млн рублей из рабочего сейфа отца. Об этом сообщает УМВД по Санкт-Петербургу.

С заявлением в полицию обратился житель Калининского района города, он заявил, что из сейфа на его рабочем месте пропали 2 млн рублей наличными. Выяснилось, что к краже денег причастна 17-летняя дочь потерпевшего. С девушкой несколько дней связывались неизвестные, запугав несовершеннолетнюю уголовным делом, аферисты убедили ее забрать из офиса отца деньги и передать их курьеру.

Возбуждено уголовное дело по факту мошенничества. 28 июля на Кондратьевском проспекте полицейские задержали предполагаемую участницу преступной схемы, ею оказалась 17-летняя жительница Петербурга, выполнявшая роль курьера. Решается вопрос об избрании ей меры пресечения,
следователи проверяют задержанную на причастность к аналогичным преступлениям.

Ранее в Ульяновске пенсионерка поверила в перерасчет пенсии и лишилась 6,8 млн рублей.

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