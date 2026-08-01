Священник предупредил о вреде оккультных услуг

Обращение к оккультным услугам может нанести духовный вред человеку, поскольку предполагает общение с инфернальным миром. Об этом рассказал РИА Новости глава Учебного комитета Русской православной церкви протоиерей Максим Козлов.

По его словам, в большинстве случаев оккультные услуги представляют собой спекуляцию на тяге человека к разрешению практических проблем магическим образом, например, в стремлении получить работу. Если же человеку оказывают некую мистическую «услугу», которая предполагает общение с невидимым миром, то это тем более рискованно, от этого будет духовный вред, сказал священнослужитель.

Говоря об оккультных услугах, протоиерей подчеркнул, что такие действия никогда не являются общением с Богом, – это общение темными силами.

Священник рассказал, что христианство, в отличие от оккультных практик, не предполагает магического сознания. В Библии Бог не обещает человеку крепкое здоровье, долголетие, богатство, ему обещают богообщение. Отношения между Богом и человеком строятся с сохранением свободы и того, и другого, добавил протоиерей.

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