Викарий патриарха рассказал о достойных христианина татуировках

Викарий патриарха Московского и всея Руси, заместитель управляющего делами Московской патриархии епископ Павлово-Посадский Силуан (Вьюров) заявил, что татуировки коптских христиан являются достойными. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, копты делают такие татуировки находясь в инорелигиозной среде. В качестве примера он привел родителей, которые делают кресты детям, чтобы в случае теракта было понятно, что пострадавшие дети являются христианами.

«Вот это безусловно достойно», – заявил Силуан.

Он добавил, что в Русской церкви нет соборного решения по поводу татуировок. По его мнению, татуировки являются данью моды, зачастую они «некрасивые и безвкусные от недостатка культуры».

До этого священник Русской православной церкви (РПЦ), настоятель храма Казанской иконы Божией Матери села Молоково Видновского округа Московской области Дмитрий Березин заявил, что пирсинг с точки зрения христианской религиозной догматики недопустим.

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