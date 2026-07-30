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Общество

Москвича обвинили в госизмене по делу о переводе денег СБУ

ФСБ: задержан москвич за перевод средств на криптокошелек, используемый СБУ
SGr/Shutterstock/FOTODOM

Сотрудники Федеральной службы безопасности задержали 35-летнего жителя Москвы по подозрению в переводе денег на криптовалютный кошелек, используемый службой безопасности Украины (СБУ) для сбора средств на разведку и диверсии. Об этом сообщили в центре общественных связей (ЦОС) ФСБ, передает РИА Новости.

Отмечается, что мужчина через мессенджер сам связался с представителем запрещенной в России украинской террористической организации, после чего перевел деньги. Его задержали и возбудили уголовное дело о государственной измене. Суд принял решение заключить его под стражу.

До этого сообщалось, что журналистку Дарью Шипачеву признали виновной в государственной измене и приговорили к 12 годам лишения свободы. Суд также назначил ей штраф в размере 300 тысяч рублей и постановил конфисковать 1,5 млн рублей. Официально фабула обвинения не раскрывается. Известно лишь, что «она сделала денежный перевод на Украину». Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее россиянина осудили за передачу Украине данных о военно-морской базе в Новороссийске.

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