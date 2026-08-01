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Общество

Москвичам пообещали теплую погоду на выходных

Позднякова: температура до +28°C ожидается в Москве 1 и 2 августа
Кирилл Каллиников/РИА Новости

Температура воздуха до +28°C ожидается в Москве 1 и 2 августа. Об этом сообщила РИА Новости главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова.

По ее словам, погоду на выходных в Москве будет определять периферия антициклона. 1 августа не ожидается никаких осадков. Ветер будет северо-западный со скоростью 3-8 м/сек. Минимальная температура воздуха в этот день составит +13°C — +15°C, днем в городе будет +24°C — +26°C.

2 августа ожидается кратковременный дождь во второй половине дня. Минимальная температура составит +13°C — +15°C, дневная — +26°C — +28°C, рассказала Позднякова.

В Гидрометцентре сообщили, что в Подмосковье 1 августа температура будет колебаться от +26°C до +31°C, уточнили в Гидрометцентре. В ночь на 2 августа столбики термометров могут опуститься до +13°C.

До этого синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин сообщал, что дожди в Москве и Подмосковье закончатся в начале августа.

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