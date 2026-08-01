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Общество

Москвичей предупредили о жаркой погоде 1 августа

В Москве 1 августа ожидается до +30 градусов
Станислав Красильников/РИА Новости

В Москве 1 августа ожидается небольшая облачность и до +30°C, осадков не будет. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.

По прогнозу синоптиков, днем температура воздуха в городе составит от +28°C до +30°C. В ночь на воскресенье она может опуститься до +16°C.

В Подмосковье 1 августа температура будет колебаться от +26°C до +31°C, уточнили в Гидрометцентре. В ночь на воскресенье столбики термометров могут опуститься до +13°C.

До этого синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин сообщал, что дожди в Москве и Подмосковье закончатся в начале августа. По его словам, в выходные в столичном регионе установится солнечная погода, воздух прогреется до +25…+30°C, а на востоке Москвы ожидается до +30°C и выше.

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец до этого говорил, что предстоящие выходные, 1 и 2 августа, в Центральной России станут финалом купального сезона. По его словам, с 3 августа солнце уже не будет так активно согревать воздух.

Ранее россиянам пообещали потепление.

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