Аэропорт Жуковский временно прекратил обслуживать рейсы

Росавиация: аэропорт Жуковский временно не принимает и не выпускает рейсы

Росавиация ввела временные ограничения на прием и выпуск самолетов в аэропорту Жуковский (Раменское). Об этом сообщает пресс-служба воздушного ведомства в своем Telegram-канале.

В Росавиации напомнили, что ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов. Это уже второй раз, когда аэропорт временно прекращает свою работу — предыдущий раз произошел в 01:38 по московскому времени.

Также Домодедово начал отправлять рейсы по согласованию с соответствующими органами. Однако ограничения сняли спустя 10 минут.

Ограничения в аэропортах вводят по разным причинам, включая атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Так, по словам мэра Москвы Сергея Собянина, украинские военные в период с 20:30 мск 27 июля до 6:30 мск 28 июля выпустили более 390 дронов в сторону столичного региона. Большую часть целей нейтрализовали на дальних подступах. Непосредственно на подлете к Москве уничтожили 81 беспилотник.

Ранее сообщалось, что в России проходят испытания нового лазерного комплекса против дронов.