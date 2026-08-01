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Общество

Врач назвала основные признаки старения

Гериатр Ткачева: замедление скорости ходьбы является признаком старения
Roman Chazov/Shutterstock/FOTODOM

Снижение функций органов, замедление скорости ходьбы, когнитивные и сенсорные нарушения являются основными признаками старения. Об этом сообщила РИА Новости главный внештатный гериатр Минздрава РФ Ольга Ткачева.

Кроме того, к очевидным признакам старения относятся нарушения зрения и слуха, добавила она.

Ткачева также рассказывала, что первые выраженные клинические проявления старения у россиян наблюдаются после 60 лет. По ее словам, у части граждан возраст-ассоциированные заболевания проявляются еще до 60 лет — зачастую при наличии факторов риска. В возрасте 75-80 лет у россиян может сформироваться полиморбидность — наличие двух и более хронических заболеваний.

До этого ученые из Сколковского института науки и технологий пришли к выводу, что даже при полной остановке большинства процессов старения существует биологический предел продолжительности жизни человека. Согласно их расчетам, люди могли бы жить от 146 до 194 лет.

Ранее была названа неожиданная группа людей, стареющая наиболее быстро.

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