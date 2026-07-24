Ученые выявили предел человеческой жизни

Ученые из Сколковского института науки и технологий пришли к выводу, что даже если медицина научится полностью останавливать большинство процессов старения, существует биологический предел продолжительности жизни человека. Согласно их расчетам, в среднем люди могли бы жить от 146 до 194 лет, пишет Daily Mail.

Исследование посвящено соматическим мутациям — случайным изменениям в ДНК, которые постепенно накапливаются в клетках на протяжении всей жизни. Обычно организм исправляет такие ошибки, однако со временем часть из них остается. Накопление мутаций ухудшает работу тканей и органов и в конечном итоге становится одной из причин смерти.

Авторы работы построили математическую модель, в которой единственным фактором старения были именно соматические мутации. Расчеты показали, что даже если полностью устранить остальные возрастные изменения, такие как снижение способности клеток к восстановлению, именно повреждения ДНК все равно ограничат максимальную продолжительность жизни.

При этом исследователи подчеркивают, что речь идет не о прогнозе, а о теоретическом пределе. По их словам, результаты помогают понять, какие механизмы старения наиболее важно изучать для создания эффективных методов продления жизни.

Ученые также отметили, что разные ткани стареют по-разному. Например, клетки кожи и печени постоянно обновляются, тогда как клетки сердца и мозга практически не заменяются, поэтому в них мутации накапливаются быстрее.

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