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Наука

Названа неожиданная группа людей, стареющая наиболее быстро

Nature Human Behavior: бедность ускоряет биологическое старение
Roman Chazov/Shutterstock/FOTODOM

Международная группа ученых выяснила, что низкий социально-экономический статус — бедность и отсутствие образования — напрямую связан с ускоренным биологическим старением, причем эта закономерность проявляется уже в детском возрасте. Работа опубликована в журнале Nature Human Behavior.

Исследователи из Института развития человека Макса Планка и Колумбийского университета проанализировали данные 140 научных работ, охвативших почти 66 000 человек из 23 стран в возрасте от 0 до 86 лет. Для оценки скорости старения они использовали эпигенетические часы — это не буквальные механизмы, а математические модели, которые анализируют характер молекулярных изменений в ДНК и определяют, насколько «состаренным» выглядит организм по сравнению с паспортным возрастом.

Человек с замедленным биологическим старением будет выглядеть и чувствовать себя моложе своих лет; с ускоренным — напротив, может столкнуться с возрастными болезнями раньше, чем ожидается. Выяснилось, что дети из бедных семей биологически «стареют» быстрее обеспеченных сверстников. Взрослые, выросшие в бедности, также показывали более высокий темп старения.

Авторы подчеркивают:бедность и другие социальные факторы переплетаются и усиливают друг друга. Эпигенетические часы третьего поколения — самые чувствительные из существующих — улавливали эти связи лучше, чем более ранние модели.

«Важно то, что на биологические часы влияет не только индивидуальный выбор, но и условия жизни», — резюмируют исследователи. Это открывает возможности для разработки вмешательств — не столько медицинских, сколько социальных.

Ранее ученые обнаружили новую причину старения клеток.

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