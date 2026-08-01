Крымский мост открыли для проезда

Проезд автомобилей по Крымскому мосту открыли после приостановки движения. Об этом сообщается в оперативном Telegram-канале информационного центра по автомобильным дорогам о ситуации на автоподходах к переправе и подготовке к досмотру.

«Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновлено», — указывается в публикации.

Мост оставался перекрытым для движения автотранспорта чуть более трех часов.

До этого движение по мосту перекрывали днем 31 июля. Ограничения продлились около часа.

16 июля в Федеральной службе безопасности сообщили о предотвращении двух диверсий, целью которых был Крымский мост. По данным ведомства, за подготовкой нападений стояли украинские спецслужбы. В ходе оперативных мероприятий у подозреваемых изъяли крупные партии взрывчатых веществ производства Финляндии. Их доставляли в Россию с помощью беспилотников самолетного типа.

Для осуществления теракта злоумышленники планировали задействовать два автомобиля. В ФСБ отметили, что благодаря своевременным действиям удалось не допустить реализации преступных планов.

Ранее стало известно, что на Крымском мосту ужесточат правила провоза топлива.