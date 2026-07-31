На Крымском мосту ужесточат правила провоза топлива

Провозить топливо по Крымскому мосту с 4 августа разрешат только в спецканистрах

Перевозка дизельного топлива и бензина по Крымскому мосту будет разрешена только в специальных канистрах. Об этом сообщил оперативный канал о ситуации на автоподходах к переправе и подготовке к досмотру.

«Для перевозки топлива допускаются специальные сертифицированные канистры, предназначенные для перевозки и хранения горючих жидкостей. Канистры могут быть изготовлены только из стали, алюминия или специального пластика», — говорится в публикации.

Канал добавил, что объем одной канистры не должен превышать 40 литров. При этом емкости при досмотре не должны быть заполнены более чем на 95%, а также не иметь следов подтеков и внешних повреждений. Всего на одном автомобиле можно провозить не более 200 литров топлива. Изменения вступят в силу 4 августа.

25 июля в 45 регионах России зафиксировали сокращение числа очередей на автозаправочных станциях. На юге и Кавказе ситуация в целом стабильная. Очереди оставались в Чечне, Кабардино-Балкарии, Севастополе и Крыму.

Ранее ростовский депутат призвал вернуть возможность заправлять канистры на АЗС.