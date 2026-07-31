Крымский мост временно перекрыт

Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто. Об этом сообщил Telegram-канал «КРЫМСКИЙ МОСТ: оперативна информация».

Водителей и пешеходов, которые в данный момент находятся на мосту или в зоне досмотра, призывают сохранять спокойствие и выполнять распоряжения сотрудников транспортной безопасности. О причинах введения ограничений пока не сообщается.

До этого 16 июля в Федеральной службе безопасности сообщили о предотвращении двух диверсий, целью которых был Крымский мост. По данным ведомства, за подготовкой нападений стояли украинские спецслужбы. В ходе оперативных мероприятий у подозреваемых изъяли крупные партии взрывчатых веществ производства Финляндии. Их доставляли в Россию с помощью беспилотников самолетного типа. Для осуществления теракта злоумышленники планировали задействовать два автомобиля. В ФСБ отметили, что благодаря своевременным действиям удалось не допустить реализации преступных планов.

Ранее сообщалось, что Крымский мост временно перекрыли для движения.