В Госдуме рассказали, когда ждать индексации маткапитала

Размер материнского капитала в России проиндексируют с 1 февраля 2027 года на сумму повышения определят на основе фактического уровня инфляции по итогам 2026 года. Об этом сообщил первый заместитель председателя комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Николай Коломейцев в разговоре с РИА Новости.

По словам депутата, главным изменением в программе станет проведение очередной плановой индексации в установленный срок — с 1 февраля. При этом точный размер прибавки пока не определен, поскольку он будет зависеть от итоговых показателей инфляции за 2026 год.

Для получения увеличенной суммы семьям не потребуется подавать дополнительные заявления или обращаться в социальные службы. Перерасчет произведут автоматически по всем действующим сертификатам, включая неиспользованный остаток средств.

Коломейцев отметил, что если часть материнского капитала уже была потрачена, индексации подлежит только оставшаяся сумма. В связи с этим он рекомендовал семьям, планирующим крупные расходы — например, первоначальный взнос по ипотеке, — учитывать предстоящий перерасчет.

Напомним, материнский капитал — одна из самых востребованных мер поддержки семей с детьми в России. Эти деньги можно направить на улучшение жилищных условий, обучение детей или накопительную пенсию матери. Но есть и еще один вариант — ежемесячные выплаты из средств маткапитала. Подробнее о том, кому они положены, сколько можно получить и какие документы нужны для оформления – в материале «Газеты.Ru».

Россиянам ранее напомнили о праве потратить маткапитал на автошколу и репетиторов.